韓國智庫：朝鮮拒收阿斯利康疫苗　對中國疫苗也遲疑不決

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-07-09 21:01

韓媒7月9日報道，根據智庫國家安保戰略研究院的說法，朝鮮因擔心副作用問題，拒絕了新冠疫苗實施計劃（COVAX）計劃提供的阿斯利康疫苗，另一方面也懷疑中國疫苗的有效性。

韓聯社報道，「國家安保戰略研究院」是由韓國國家情報院主管的官方智庫，戰略研究院7月9日在首爾舉行記者座談會時表示，朝鮮正爭取引入新冠疫苗，但至今一無所獲。

圖為2020年平壤街道上的行人戴着口罩，預防新冠肺炎。（AP）

戰略研究院稱，朝鮮拒絕由接收COVAX計劃交付的阿斯利康疫苗，並試探變更疫苗種類的可能性。報道指，COVAX在3月決定給予朝鮮199.2萬劑疫苗，其中170.4萬劑原定5月運送，但至今未成事。

據研究院所指，朝鮮也懷疑中國疫苗的有效性，在引進中國疫苗的問題上遲疑不決。

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報道並引述戰略研究院指，朝鮮若果想取得輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等疫苗，便需要全程冷鏈運輸，但問題是朝鮮的電力供應方面，只有大城市能夠做到低温保存。研究院指，朝鮮似乎對俄羅斯疫苗給予積極評價，但要求俄方無償援助。

報道指，戰略研究院在會上也被問及上述分析的可靠性時，均回答符合事實，但未有給具體依據。

▼金正恩夫婦過去訪華圖片▼

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與此同時，朝鮮《勞動新聞》呼籲，在變種病毒株Delta於全球快速蔓延之際，應對新冠病毒保持「最高警惕」。金正恩6月29日主持勞動黨第八屆中央委員會第二次政治局擴大會議時，批評有高層官員在抗疫工作上疏忽職務，無視勞動黨應對全球衛生危機的重要決定，導致發生「嚴重事件」，令國家及民眾的安全帶來巨大風險。