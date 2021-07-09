美國商務部把14間中國企業列入經濟黑名單　指控涉新疆人權問題

撰文： 成依華 何文翰 最後更新日期： 2021-07-09 22:05

路透社報道，美國商務部7月9日發布公告指，把34間實體列入經濟黑名單，當中包括14間中國企業。

美方指控這些企業在中國對新疆維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體成員的壓制、大規模拘留和高科技監視運動中，涉嫌侵犯和踐踏人權。

報道指，這些中國企業包括成都西物信安智能系統有限公司（Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.）、新疆聯海創智信息科技有限公司（Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co）、Xinjiang Sailing Information Technology、Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.等。

美國商務部又指，其餘列入經濟黑名單的實體，部份來自俄羅斯及伊朗，也有另外5間實體是直接支援中國的軍事現代化計劃，當中與激光和戰鬥管理系統相關。

中國外交部發言人辦公室7月9日在Twitter上載發言人汪文斌出席記者會的照片。（中國外交部發言人辦公室Twitter帳戶圖片）

中方：將採取一切必要措施

英媒較早前已報道，美國計劃把更多中國企業列入黑名單。中國外交部發言人汪文斌7月9日回應稱，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

汪文斌表示，美方所謂「實體清單」是打着人權幌子，打壓中國特定企業和產業的工具，是美方禍亂新疆、以疆治華的手段，中方堅決反對。