中美關係︱傳中國500多名理工科研究生申請美國簽證遭拒

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中國官媒《中國日報》7月6日引述知情人士報道，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美國簽證時，被美方拒簽。

圖為2018年7月26日，多名中國民眾在美國駐華大使館外排隊等待簽證。（Reuters）

報道指，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美國使領館以不符合美國「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令」為由拒簽。在遭美方拒簽後，這些中國理工科研究生近期發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

報道稱，這500多名中國學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部份學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。

500多名中國學生擬就讀的美國高校包括哈佛大學（Harvard University）、耶魯大學（Yale University）、加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）、約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）等。

報道又指，在遭美方拒簽的這些中國學生中，約四分之一獲得美方獎學金，絕大部份學生辦理簽證的時間是在拜登（Joe Biden）政府上台後。

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