東京奧運｜北海道改變立場　足球賽事閉門上演

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-10 00:53

東京奧運舉行在即，但受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，東京及鄰近三縣的首都圈決定閉門作賽，其他縣市則容許場館人數的50%及最多1萬名觀眾的情況下舉行賽事。不過北海道政府7月9日宣布，在當地上演的男、女子足球賽事都改為閉門形式舉行。

共同社及日本放送協會（NHK）9日報道，北海道知事鈴木直道表示，東京都再次發出緊急事態宣言後，北海道政府曾經與東京奧組委討論如何防止來自東京、神奈川、千葉及埼玉縣的首都圈民眾前來觀戰，但最終判斷無法保證措施是否有效，因此決定閉門比賽。

他強調這個是為了優先確保北海道民眾的安全和安心，消除大家疑慮的回應，因此即使謝絕觀眾的決定是令人失望，但是最適當的做法。

札幌巨蛋（Sapporo Dome）上演多場東京奧運男、女子足球賽事，但北海道政府9日晚上臨時決定，在當地的賽事都會閉門舉行。圖為6月3日，日本大國腳與奧運隊進行練習賽。（Getty Images）

鈴木直道同日較早時曾表示，奧運賽事在全國各地的場館舉行，因此認為需要一個統一的對應方式。而札幌電視台（STV）引述道政府消息人士報道，鈴木直道計劃容許民眾到札幌巨蛋欣賞賽事。

札幌巨蛋可以容納大約4萬名觀眾，並舉行10場足球賽事，包括在7月21日上演女子E組的日本對加拿大、英國對智利；7月22日的男子C組埃及對西班牙、阿根廷對澳洲的分組賽等。

除了足球，札幌市亦會舉行馬拉松及競步等戶外賽事，道政府已經要求民眾屆時不要沿路觀戰，改為留在家中收看直播。