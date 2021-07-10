新冠肺炎｜塞爾維亞總統：匈牙利總理建議求助中國

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-07-10 18:00

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）7月8日會面。武契奇稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期的緊張時刻，是匈牙利提出了向中國求助的建議。

塞爾維亞B92電台網站7月8日報道，武契奇和歐爾班會面後，向媒體提到了新冠疫情爆發時，歐爾班給他的建議。

武契奇稱，我們缺的東西太多了，歐爾班告訴我向中國求助，但要趕緊。他稱，歐爾班說只有通過那裏我們才能提供必要的設備，例如呼吸機。

武契奇同時感謝匈牙利在疫情期間提供的幫助。但由於疫情，他害怕夏季結束，擔心經濟因封鎖而受影響。

武契奇表示，塞爾維亞和匈牙利正就疫情和移民問題進行協調。他說：「我們同意相互承認疫苗接種。塞爾維亞和匈牙利之間的所有邊境口岸都開放。我們一致認為，我們保持的這些交流不會逐漸消失。」

「今日匈牙利」7月8日報道，歐爾班和武契奇會談後表示，匈牙利和塞爾維亞可以相互依靠。匈牙利將為塞爾維亞加入歐盟提供所有支持。而當匈牙利面臨困難時，它也可以依靠塞爾維亞。

歐爾班同時提出，塞爾維亞是維護巴爾幹半島西部穩定的關鍵國家。匈塞合作在鐵路、大型投資項目和天然氣等領域取得了重大成果。