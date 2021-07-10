少女義工南非餵飼獵豹遇襲　手腿被咬血流如注　影片定格恐怖瞬間

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比利時一名18歲少女6月在南非擔任野生動物義工時出事，她餵飼動物時被一隻獵豹撲倒在，手臂與腿部都被咬傷，幸好涉事設施的經理及時趕走牠。事後她向非牟利組織「血獅」（Blood Lions）舉報並公開現場影片，希望不會再有人受傷。

「血獅」是一個以揭發捕食者繁殖（predator breeding）和戰利品狩獵（Trophy Hunting）操作而聞名的全球性運動。

18歲的比利時少女萊金（Amandine Lequime）在非洲某間動物保護機構當義工。她6月　與另一名義工前往餵飼獵豹時，她站在同事後方舉起手機拍攝影片。

萊金拍下這一幕後，相中的獵豹便攻擊她。（「血獅」組織）

片中可見，同事打開閘門後，一隻獵豹走出來，很快走到她身旁，再撲到她身上。不久影片傳來萊金的尖叫聲，拍攝其後終止。

萊金稱，事發時獵豹跳上她背部，攻擊她的喉嚨，她失去平衡後跌倒。這獵豹還啃咬她的手臂與大腿，在她背部及腿部多處留下爪痕。所幸事發時機構經理出來將獵豹趕走，並將萊金立刻送醫，她才撿回一命。

她說，事發後機構要求她不要聲張，加上聽聞這名經理2年前曾被獵豹襲擊受傷，她因此決定向「血獅」舉報。她認為「不應再有義工有這種可怕經歷」。

「血獅」已開始調查事件，萊金則決定不公開出事機構名稱，並轉往至其他機構擔任義工。

組織稱過去10年南非很多義工和遊客都曾被圈養的貓科動物襲擊，萊金不是個別例子。組織也拒絕透露事發地點。它僅稱，希望萊金是最後一名受害人。

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