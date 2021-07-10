少女義工南非餵飼獵豹遇襲　手腿被咬血流如注　影片定格恐怖瞬間

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-10 22:07

比利時一名18歲少女6月在南非擔任野生動物義工時出事，她餵飼動物時被一隻獵豹撲倒在，手臂與腿部都被咬傷，幸好涉事設施的經理及時趕走牠。事後她向非牟利組織「血獅」（Blood Lions）舉報並公開現場影片，希望不會再有人受傷。

「血獅」是一個以揭發捕食者繁殖（predator breeding）和戰利品狩獵（Trophy Hunting）操作而聞名的全球性運動。

18歲的比利時少女萊金（Amandine Lequime）在非洲某間動物保護機構當義工。她6月 與另一名義工前往餵飼獵豹時，她站在同事後方舉起手機拍攝影片。

萊金拍下這一幕後，相中的獵豹便攻擊她。（「血獅」組織）

片中可見，同事打開閘門後，一隻獵豹走出來，很快走到她身旁，再撲到她身上。不久影片傳來萊金的尖叫聲，拍攝其後終止。

萊金稱，事發時獵豹跳上她背部，攻擊她的喉嚨，她失去平衡後跌倒。這獵豹還啃咬她的手臂與大腿，在她背部及腿部多處留下爪痕。所幸事發時機構經理出來將獵豹趕走，並將萊金立刻送醫，她才撿回一命。

Amandine Lequime was filming outside of the cheetah’s enclosure, while her colleague was on feeding duty. As soon as her colleague opened the enclosure gate, one of the cheetahs approached Lequime swiftly, jumped on her back aiming for her throat. @TimesLIVE pic.twitter.com/dsb7A1RWoP — Nivashni Nair (@NivashniNair) July 8, 2021

她說，事發後機構要求她不要聲張，加上聽聞這名經理2年前曾被獵豹襲擊受傷，她因此決定向「血獅」舉報。她認為「不應再有義工有這種可怕經歷」。

「血獅」已開始調查事件，萊金則決定不公開出事機構名稱，並轉往至其他機構擔任義工。

組織稱過去10年南非很多義工和遊客都曾被圈養的貓科動物襲擊，萊金不是個別例子。組織也拒絕透露事發地點。它僅稱，希望萊金是最後一名受害人。