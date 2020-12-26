西班牙獵人大屠殺逾500隻野生動物　PO相大曬戰利品惹公憤

即時國際
撰文：
最後更新日期：

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）附近一座狩獵區，上周有16名西班牙籍獵人屠戮超過500隻野鹿與野豬，幾乎殺光園區內全部野生動物，事後還將殘忍的「成果照」上傳網路炫耀，引起葡萄牙全國怒火。

這起事件17、18日發生在距離里斯本40公里的阿贊布雅（Azambuja）附近、佔地2700英畝的Torrebela狩獵區，該處有圍牆，意味著動物們無法逃脫，只能任由獵人捕殺。

雖然葡萄牙允許合法獵殺單一動物，不過涉事獵人幾乎將狩獵區內的野鹿殺光，甚至將大量戰利品照片上傳至社群媒體分享。照片中大量鹿和野豬的屍體被排成一列列，獵人們則在後面咧嘴笑著合照，葡萄牙環境部長費爾南德斯（Joao Fernandes）直斥這16名涉事獵人行為可恥，應該以犯下生態罪名義拘捕。

↓↓↓點圖放大看西班牙獵人「成果照」↓↓↓

費爾南德斯強調，這類殘忍的事件已非單純狩獵，而是完全影響了維持生物多樣性及生態系統，他更認為要修法以避免這種事件重複發生。葡萄牙自然森林保護學會（ICNF）強調，由於狩獵是在被指定為「觀光狩獵區」的地區進行，先前對這類狩獵活動一無所知，後來才通過社群媒體得知這項慘案。

有鑑於被殺動物數量之多，ICNF與狩獵區管理機構合作，一同根據現行法律調查可能的違法行為，阿贊布雅市政當局也對這座狩獵場展開調查。

【延伸閱讀】曾言中疫情　印度天才少年：疫苗非化解危機方案　還有2021年更慘（點圖了解更多）▼▼▼

+4
+4
+4
【聖誕節】博科聖地平安夜襲基督徒村　擄人燒教堂亂槍掃射傳11死
飯島愛死前照片曝光　回憶一代AV女神　為母還債拍片為男友墮胎
埃塞俄比亞發生槍擊案　逾100人死亡
俄羅斯新冠疫苗研發科學家離奇墜樓亡　身上有刺傷　死時僅穿內衣
美聯社：2020年美國死亡人數將創新高　較2019年增長40萬人
日本恐怖9屍命案兇手白石隆浩無意就死刑上訴　受訪稱死前想結婚

延伸閱讀：

美軍成功試射「超級砲」 射程70公里精準命中目標

媽出門狂歡！3孩反鎖家中活活燒死 鄰居聽慘叫聲卻無力救援

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。