澳媒：中國猛烈批評澳洲人權劣跡

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-10 21:37

7月8日，聯合國人權理事會第47屆會議審議澳洲第三輪國別人權審議報告，中方代表在會上再度批評澳洲的人權劣跡。

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端在會上表示，中方對澳洲嚴重侵犯人權行徑深表關切。

蔣端一一列舉了澳洲的斑斑人權的劣跡：澳洲在第三國設立離岸拘留中心，大量移民、難民和尋求庇護者被長期甚至無限期強制關押，其基本人權受到侵犯；澳洲國內針對非洲裔、亞洲裔等少數族裔和穆斯林、土著人的長期性系統性歧視、仇恨犯罪十分嚴重；澳洲頻頻出於政治目的，散布虛假訊息，以人權為藉口干涉別國內政。

澳洲2020年11月19日發表軍事調查報告，指特種部隊於阿富汗濫殺39名當地囚犯、農夫和其他平民，大部份人被殺時都是被俘，因此受到國際法保護。

蔣端在會上抨擊道，澳洲軍人在海外軍事行動中濫殺平民，犯下嚴重戰爭罪行，至今仍逍遙法外。他強調，中方敦促澳洲以參加國別人權審議為契機，正視和反思自身嚴重人權問題，立即停止各種侵犯人權行為，採取切實措施保護人權。

澳洲廣播公司（ABC）稱，目前為止，（針對澳洲）最猛烈的公開抨擊來自中國。隨着雙邊關係的惡化，中國在國際平台上批評澳洲的言論愈發尖鋭。

在當天的會上，除了中國，俄羅斯、敍利亞、馬紹爾群島和聯合國難民署代表也紛紛就澳洲人權問題發言。

聯合國人權理事會第47屆會議於6月21日召開，7月13日結束。