新冠肺炎｜阿爾及利亞總理確診　鄰國突尼斯疫情亦嚴峻

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-11 03:02

非洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，其中阿爾及利亞（Algeria）總理貝納布迪拉姆（Ayman Benabderrahmane）在7月10日證實確診，鄰國突尼斯（Tunisia）在9日錄得單日死亡人數新高，多個阿拉伯國家已經表明提供抗疫援助。

阿爾及利亞國營電視台報道，日前才完成組閣的貝納布迪拉姆確診後，需要在家隔離7天，但會透過視像方式繼續履行職務。總統馬吉德．特本（Abdelmadjid Tebboune）下令政府重新實施社交距離及口罩令，並加快接種疫苗速度，應對不斷增加的確診數字。

目前當地有超過14.5萬人確診，其中3824人喪生。

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突尼斯醫療系統崩潰

突尼斯的疫情同樣嚴峻，這個北非國家在9日新增8500宗個案，另外有189人死於疫情，創下單日死亡人數新高。衛生部承認情況陷入災難狀態，醫療系統已經崩潰，連為病人安排病床都非常困難，再加上治療用氧氣不足，醫護人員都感受到前所未有的疲態。

現時突尼斯有大約48萬人確診，超過1.6萬人死亡，但當地的接種疫苗進度落後，全國1160萬名居民中，只有71.5萬人完全接種兩劑疫苗。

美國上週承諾提供50萬劑疫苗後，多個阿拉伯國家紛紛向突尼斯伸出援手，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（ Mohammed bin Salman）已表示願意提供疫苗及一切必需醫療設備，利比亞、科威特、土耳其及阿爾及利亞都表明會援助，而卡塔爾則已經派出載有呼吸機和醫護人員的專機到當地。