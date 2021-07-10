新冠肺炎｜疫苗分配不公勢掀「死亡潮」　譚德塞感嘆Delta贏了

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 19:04

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）自爆發以來奪走全球將近四百萬人性命，而其中的印度變異病毒株Delta肆虐多國，傳染力強，在各國掀起新一波疫情，對此世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日表示，由於疫苗生產、分配不公，感嘆「Delta贏了（它跟疫苗）這場比賽」，警告若控制不慎，恐引爆下一個死亡潮（編按：他指的是發生非洲、亞洲及拉丁美洲部分地方）。

根據《UN News》報道，疫情持續在全球肆虐，提升疫苗覆蓋率成唯一解方，但譚德塞7日於日內瓦舉行的記者會上表示，疫苗的生產與分配缺乏公平性，是現在面臨的嚴重問題，這讓Delta變種病毒打贏了這場疫苗競賽，部分疫苗供應不足的國家未來恐會出現死亡潮（編按：英文原文是wave of death）。

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譚德塞提到，在非洲、亞洲和拉丁美洲部分地區恐因為氧氣及醫療資源短缺，推動一波死亡浪潮，且疫苗的生產與分配嚴重不公，讓變種病毒在這場競賽中佔了上風，「少數國家佔據了大部分的疫苗，這在道德上是站不住腳的」，疫情發展至今，還是仍有數百萬名前線醫護沒疫苗可以打，暴露在隨時會染疫的風險之中，直言情況「可惡」，呼籲大國積極提供協助，讓全球能一起度過難關。

疫情發展至今，變異株仍不斷挑戰各國的防疫底線，譚德塞批評不少先進國家，正面臨新一波疫情，卻急着鬆綁防疫政策，相當危險。WHO數據顯示，Delta突變株現已擴散到至少104個國家地區，於英國發現的Alpha變種病毒及於南非發現的Beta病毒均擴散至上百國家，近期的Gamma巴西變異株則入侵至少74國；WHO技術小組負責人Maria Van Kerkhove憂心地表示，病毒仍不斷在變異，但相信善用「現有的工具」一定能降低傳播速度，「我們需要重新獲得控制權」。

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