海地總統遇刺｜第一夫人首度開腔　批評政敵買兇殺人

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-11 06:11

海地（Haiti）總統莫伊茲（Jovenel Moise）遭暗殺事件，身受重傷的第一夫人馬丁（Martine Moise）在事發三天後首度開腔，她指事件是由政敵策劃，目的是阻止當地的民主變革。

馬丁透過Twitter發表一段錄音講話，指大家都知道誰是莫伊茲的對手，她批評對方因為道路、食水、電力、修憲公投及年底的選舉而派僱傭兵到莫伊茲的家中殺害他一家，令當地不會有民主進程。

目前在美國邁阿密（Miami）接受治療的馬丁並沒有指明道姓地披露幕後黑手的身份，只表示行兇者已經被捕，但仍然有其他人想毀掉莫伊茲的夢想、願景和意識形態。

海地計劃在9月26日舉行大選及修憲公投，結果可能廢除總理職務，重組立法機關及鞏固總統權力。

海地總統遇刺：圖為7月8日，警衛在海地首都太子港拘捕涉案疑犯。（AP）

不過莫伊茲之死就為選舉帶來不明朗因素，而且當地由誰暫時領導國家都出現羅生門，臨時總理約瑟夫（​Claude Joseph）宣布接管政權並得到聯合國和美國支持。而神經外科醫生亨利（Ariel Henry）在莫伊茲被殺前夕獲任命為新總理，但亨利現時仍未宣誓就任，但自稱應是由他來管理國家。

另外參議院9日以絕對多數票通過決議，宣布議長朗貝爾（Joseph Lambert）為臨時總統，惟約瑟夫忽視參議院這項決議。這意味海地勢陷入更深的政治危機。