英國靈媒神預言「海地總統遇刺」與「梅根大爆王室內幕」都成真

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-09 17:54

不止印度神童阿南德（Abhigya Anand）預言功力驚人，英國倫敦靈媒奧朱拉（Nicolas Aujula）在2020年底曾做出的3大預言，「一名男性世界領袖將會遭到暗殺」、「梅根可能會在電視上將英國王室的黑暗面公諸於世」、「Kim Kardashian會和Kanye West分手」竟通通成真。

靈媒奧朱拉2020年底曾對2021年做出預言，「我看見了幾個相當恐怖的景象，一名男性世界領袖將會遭到暗殺。」結果海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7日於家中遇刺，身中12槍當場死亡，而28名嫌犯中更有2名美國人，警方也懷疑自稱是美國緝毒局（DEA）特工的槍手，實際上是外籍傭兵。

（編按：奧朱拉也是一名以英國倫敦為基地的前世回溯治療師、催眠治療師及通靈占星師，現年35歲。）

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除此之外，奧朱拉也提到，與丈夫哈利王子從英國王室獨立出來的美國演員梅根（Meghan Markle），她可能會上電視，將英國王室的黑暗面公諸於世。

哈利與梅根確實在3月接受美國知名媒體人奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，引爆王室公關危機，英媒更形容，夫妻倆此舉等同於「按下核武按鈕」向王室宣戰。

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最後，奧朱拉指出，荷里活女星妮妲莉寶雯（Natalie Portman）與真人騷名媛Kim Kardashian的會發展女女戀情，「可能她會和Kanye West分手？」

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儘管金Kim Kardashian並未傳出女女戀，但她確實在2月向「肯爺」Kanye West提出離婚，兩人會共同養育四個孩子。離婚主因據美媒報導，是兩人對未來的目標有了很大的出入，Kim Kardashian持續朝着成為律師而努力，因此受夠Kanye West不斷「扯後腿」講瘋話。

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