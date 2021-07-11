新冠肺炎︱韓國連續3天逾1,300人確診　澳洲錄得年內首宗死亡

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-07-11 13:15

韓國7月11日新增1,324宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，單日新增病例連續3天超過1,300宗。澳洲同日證實當地新增1宗死亡病例，這是全國在2021年第一次有人染疫逝世。

澳洲

新南威爾士州（New South Wales）11日公布，新增77宗確診，1人喪生，染疫人數創年內單日新高。當地前一天新增50宗確診已創2021年紀錄，今天這一數字再創新高。

州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在記者會上表示，一名90多歲女子9日確診後，第2天不治身亡。

韓國

中央防疫對策本部11日指，截至當天零時，境內再多1,324人受感染，累計168,046人染疫。死亡病例新增5宗，累計2,043宗。

韓國10日新增1,378宗確診，9日再多1316人染疫，8日新增1,275宗確診。

越南

衛生部10日指，全國再有1,844人染疫，刷新疫情以來紀錄。

副部長阮長山（Nguyen Truong Son）稱，胡志明市的單日新增確診數在未來幾天將持續攀升，可能只需要5天，就會再有上萬人確診。

馬來西亞

大馬10日新增9,353宗確診，連續第2天人創下疫情爆發以來的單日新增確診人數最高紀錄。全國累計827,191人受感染。