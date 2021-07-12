韓媒：韓國樓價租金急升　料逾10萬人將逃離首爾

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-12 13:30

韓國已正式被聯合國認定為發達國家，但韓國民眾的生活壓力依然沉重。高房價和租金下，逾10萬人今年恐怕將逃離首爾。

韓國《中央日報》7月9日報道，隨着首爾房價、房租暴漲，今年從首爾市遷移至京畿道等首都圈的人口增加。低收入階層想要在首都圈安家落户，變得愈來愈困難。

韓國經濟發展成就贏得世界認可，圖為韓國首爾街景。（Reuters）

根據韓國統計廳公布的最新數據，今年前5個月，遷出首爾的人口比遷入人口多4.4118萬人，月均人口淨流出8,823人。

報道稱，按照這一趨勢發展，預計全年首爾淨流出人口將超過10萬。今年以來，人口淨流出態勢加劇。

報道分析稱，在因為疫情連日常生活都受到各種制約的情況下，離開首爾的人群仍在增加，無法承受不斷上漲的首爾房價和房租價格的人們紛紛湧向京畿道等地。

韓國開發研究院（KDI）國際政策研究生院教授崔瑟基（音）表示，遷出首爾的人口中大部分遷至鄰近首爾的京畿道或仁川市等首都圈地區，住房問題是最主要原因。

報道稱，去年因職業和教育等問題共7.59萬人遷入首爾，因住房、家庭、環境等問題有14.07萬人遷出首爾。其中，因住房問題遷出的人口高達7.96萬人，佔比過半。

據KB銀行Liiv On房地產發布的資料，以公寓為例，截至6月首爾公寓均價為11.4283億韓圜，按年上漲19.48%。房租價格方面，首爾上漲17.86%。對此，有韓國業內專家表示，政府在通過調控政策穩定房價的同時，應關注低收入階層的居住福利，完善交通網絡布局，高效銜接首爾市與周邊地區的交通。

明知大學房產學教授權大重稱，首爾的房價、全租房價格不斷上漲，只會導致逃離首爾的現象更加嚴重，帶動首都圈房價進一步上漲。