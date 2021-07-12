中俄睦鄰友好合作條約20周年　 王毅：要加強戰略協作夥伴關係

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-07-12 09:10

中國外交部網站7月11日發布消息稱，中國國務委員兼外長王毅7月11日在北京出席慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年招待會並致辭。

王毅表示，20年前，中俄在全面總結歷史經驗教訓、把握世界大勢基礎上簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，為兩國關係確立「世代友好、互利合作」的主基調和「相互堅定支持」的核心價值，賦予雙方「加強國際和平、穩定、發展、合作」的共同使命。

王毅稱，不久前，習近平主席同普京（Vladimir Putin）總統一致決定發表聯合聲明，正式宣布《條約》延期，重申兩國將遵循世代友好、合作共贏理念發展彼此關係。這份重要聲明既是對《條約》歷史意義和現實價值的充分肯定，也是對《條約》精神和原則的矢志堅守，更是對中俄關係奮進新時代的動員號令。

王毅強調，過去20年，在《條約》指引下，中俄關係經受住各種風險挑戰，在國際風雲激盪變幻中篤定前行，始終保持強勁勢頭，不斷邁上歷史新高。

王毅稱，雙方始終尊重對方根據本國國情選擇的發展道路，堅定支持對方維護本國核心利益，建立起高度政治互信和戰略默契，為彼此安全與發展構築起牢固戰略支撐。

俄外交部Twitter發布了4張圖片，紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年（點擊圖集瀏覽）：

王毅稱，中俄要進一步深化政治互信，始終做好彼此的堅強後盾。在兩國元首的共同引領下，繼續拓展各層級交往，鞏固雙方背靠背、肩並肩的戰略協作，共同捍衛兩國核心利益，共同促進兩國發展振興，共同維護兩國周邊安全穩定，把「不是盟友、勝似盟友」的新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不斷推向新高。

王毅稱，中俄要進一步加強戰略協作，堅定打造維護世界和平安全的強大支柱。高舉多邊主義旗幟，反對霸權主義和強權政治，抵制「新冷戰」和集團對抗，繼續維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動世界多極化和國際關係民主化進程。

與此同時，俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）表示，《俄中睦鄰友好合作條約》為兩國關係穩步發展奠定了堅實基礎，推動新時代俄中全面戰略協作夥伴關係達到歷史最高水平。雙方恪守條約精神，促進各領域合作取得豐碩成果，特別是面對新冠肺炎疫情衝擊和世界風雲變幻，俄中合作展現了強大穩定性和堅韌性，正如中國人所說，「真金不怕火煉」。