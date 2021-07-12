《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年　中國稱仍然有效

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-12 20:38

在《中朝友好合作互助條約》簽署60周年之際，中國國家主席習近平與朝鮮領導人金正恩互致賀電，中國外交部發言人趙立堅7月12日回應中朝是否已經續簽《中朝友好合作互助條約》。

中國外交部網站7月12日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，中朝兩國領導人就《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年互致賀電，請問中方是否已經與朝方續簽了條約？

趙立堅回應稱：「我可以告訴你的是，根據《中朝友好合作互助條約》規定，該條約在未經雙方就修改或終止問題達成協議以前將一直有效。」

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7月11日，中國和朝鮮兩國迎來簽署《中朝友好合作互助條約》60周年的紀念日，習近平和金正恩相互發出賀電，肯定兩國關係，對外彰顯兩國「兄弟般的傳統友誼」。

金正恩在賀電中強調《中朝友好合作互助條約》在「維護亞洲和世界其他地區的和平與穩定方面的作用」，指出「現在敵對勢力的挑戰和阻撓企圖變得愈來愈不顧一切」。

習近平賀電中提到兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，總結自己與金正恩近年來的多次會晤中，雙方達成一系列重要共識，並特別指出「當今世界，百年未有之大變局正在加速演進」。

朝鮮外務省7月11日在網站發文稱，金正恩和習近平互致親筆信，彼此表達了在空前複雜的國際形勢下加強兩國關係的意願。