美軍公布西沙航行照片　第七艦隊稱行動合法　挑戰過度海洋聲索

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-07-12 19:42

美國導彈驅逐艦「本福爾德」號（USS Benfold）7月12日在南海開展自由航行行動，中國軍方批美軍艦擅自闖入中國領海，並對其予以警告驅離。美國對中國的說法進行了回擊。

美國第七艦隊官網7月12日發表聲明稱，7月12日，美國「本福爾德」號驅逐艦在西沙群島附近宣示航行權利和自由，符合國際法。美國第七艦隊官網還公布了3張軍艦行動的現場照片。

聲明還譴責，一些國家在南海非法且廣泛的主權聲索對海洋自由帶來了嚴重的威脅。美國在世界各地挑戰過度的海上聲索，無論聲索方是誰。國際社會在維護海洋自由方面鬚髮揮持久的作用，這對全球安全、穩定和繁榮至關重要。

聲明強調，美軍每天都會在南海開展行動，過去一個多世紀都是如此。他們與志同道合的盟友和夥伴密切合作，共同致力於維護一個自由和開放的國際秩序。

第七艦隊還說，中國關於美軍艦這次行動的聲明是錯誤的。「本福爾德」號驅逐艦根據國際法進行了這次自由航行行動，並會繼續在國際水域進行正常作業。這一行動體現了美國堅持航行自由和合法利用海洋的原則。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。中國歪曲事實的言論無法阻止美國。

第七艦隊還強調，中國人民解放軍的聲明是中國一連串歪曲美國合法海上行動的最新行動，並以犧牲其在南海的東南亞鄰國為代價，宣示其過度且非法的海上主張。中國的行為與美國遵守國際法的立場以及美國建立一個自由開放的印太地區的願景形成了鮮明對比。所有國家，不論大小，都應享有安全的主權，不受脅迫，並能夠按照公認的國際規則和準則追求經濟增長。

據中國南部戰區微信公眾號7月12日稱，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，7月12日，美軍導彈驅逐艦「本福爾德」號未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

發言人說：「事實說明，美是不折不扣的『南海安全風險製造者』。我們對此表示強烈譴責和堅決反對，我們敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事活動，否則由此引發的一切後果由美方承擔。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。」

值得一提的是，2021年7月12日是南海仲裁案5周年之日。2016年7月12日，國際仲裁庭宣佈，支持菲律賓的南海訴求，否決了中國的南海主張。但是中國認為仲裁結果只是一張廢紙。