南海仲裁案裁決5周年　布林肯籲中國停止挑釁

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-12 11:35

南海仲裁案判決5周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月11日發表聲明，警告中國如在南海攻擊菲律賓軍隊，將觸發1951年的《美菲共同防禦條約》（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）。

在南海仲裁案判決5周年之際，美國國務卿布林肯7月11日在國務院官網發布聲明，對中國發出警告。

聲明稱，基於規則的海洋秩序正在南海受到更大的威脅。「中華人民共和國繼續脅迫和恐嚇東南亞沿海國家，威脅這條關鍵的全球通道的航行自由。」

布林肯在聲明中稱，5年前，海牙國際仲裁法庭根據1982年《聯合國海洋法公約》對南海仲裁案做出裁決，堅決否定中國在南海主張的擴張性海洋權利，認為這是沒有國際法依據的。「中華人民共和國和菲律賓根據《聯合國海洋法公約》承擔的條約義務，有遵守這一決定的法律義務。」

聲明強調，美國重申其2020年7月13日關於南海海洋主權主張的政策。「我們還重申，在南海對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊，將觸發美國根據1951年《美菲共同防禦條約》第四條作出的共同防禦承諾。」

布林肯在聲明中呼籲中國「遵守其在國際法下的義務，停止挑釁行為，並採取措施向國際社會保證，中國致力於基於規則的海洋秩序，無論國家大小，尊重所有國家的權利」。

針對南海仲裁案，中國外交部發言人曾多次重申，中方的立場和主張符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

中方強調，南海仲裁案所謂的裁決是非法的、無效的，中方早就闡明不接受、不承認的嚴正立場。中方堅決反對任何國家、團體和個人濫用非法仲裁裁決損害中方利益。