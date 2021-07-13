澳媒指中國就澳洲人權猛烈批評　趙立堅：鐵證如山

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-07-13 04:07

7月8日，聯合國人權理事會第47屆會議審議澳洲第三輪國別人權審議報告。澳媒隨後稱，中方的發言是「最猛烈的」。7月12日，有記者就此事尋求中方意見。中國外交部發言人趙立堅表示，澳方人權記錄的確劣跡斑斑，鐵證如山。

在7月12日中國外交部例行記者會上，趙立堅稱，中方的發言是「最猛烈的」，是因為澳洲的人權記錄的確劣跡斑斑，鐵證如山。澳國內針對非洲裔、亞洲裔等少數族裔和穆斯林、土著人的長期系統性歧視、仇恨犯罪十分嚴重。歷史上，澳對原住民實行「種族滅絕」、「強迫勞動」，使大批原住民慘遭屠殺和奴役，原住民人口從殖民前的75至100萬人，鋭減至20世紀30年代的7.4萬人。原住民的語言、文化權利也遭到殘忍剝奪。

趙立堅稱，1910年至1970年，澳政府先後實施「白澳政策」和「同化政策」，建立英語寄宿學校，強迫原住民學生住校，以遠離家庭和族群，在校期間禁止他們使用原住民語言，導致澳原有的300餘種原住民語言中110種瀕臨滅絕。澳強行將近10萬名原住民兒童集中在白人家庭和專門機構收養，切斷他們與原生族群的語言和文化聯繫，使得這些人成為「被偷走的一代」。

他表示，直至今天，澳原住民生存境況依然堪憂。2018年以來，全國原住民失業率在20%左右，是全澳平均失業率的近4倍。原住民平均壽命比非原住民低7.8至8.6歲，嬰幼兒死亡率是其他族群的2倍。截至2020年3月，澳全國監獄中被羈押的原住民佔全部在押人員數量將近30%，遠高於原住民人口比例。

趙立堅說，此外，澳還在第三國設立離岸拘留中心。大量移民、難民和尋求庇護者被長期甚至無限期強制關押，基本人權受到嚴重侵犯。澳軍人在阿富汗等海外軍事行動中，犯下嚴重戰爭罪行，但至今逍遙法外。

他還說，澳方對自身嚴重的人權問題置若罔聞，卻基於謠言謊言動輒對他國人權狀況指手畫腳，這充分暴露了澳在人權問題上的虛偽。澳方應該停止打着人權的幌子攻擊抹黑他國，多反躬自省，解決好自身的人權問題。

此前，2020年11月，一份澳洲法官撰寫的調查報告令人觸目驚心：澳特種部隊在阿富汗為「練手」，殘殺39名阿富汗平民。

7月8日，聯合國人權理事會第47屆會議審議澳洲第三輪國別人權審議報告時，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端在會上抨擊道，澳洲軍人在海外軍事行動中濫殺平民，犯下嚴重戰爭罪行，至今仍逍遙法外。

他強調，中方敦促澳洲以參加國別人權審議為契機，正視和反思自身嚴重人權問題，立即停止各種侵犯人權行為，採取切實措施保護人權。