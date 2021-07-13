美國列新疆緬甸等為暴行高風險地區

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-07-13 09:24

美國國務院7月12日發布最新報告，首次將中國列入「種族滅絕高風險國家名單」，點名新疆是「暴行高風險區」，同時將緬甸、埃塞俄比亞、伊拉克、敘利亞及南蘇丹，列為暴行高風險國家及地區。

美國國務院7月12日發布2021年《威塞爾種族滅絕與暴行防治法》（Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act）報告，將中國、緬甸、埃塞俄比亞、敍利亞、伊拉克和南蘇丹等國列入「種族滅絕」和「戰爭罪高風險」國家名單。

美國國務院解釋其結論指，「實施暴行可能性的最可靠因素之一是這些地區過去不久已發生過罪行。本屆政府將捍衛世界各地的人權，並將預防暴行視為自己國家安全利益的關鍵優先事項和最重要的道德責任。」

在新疆部分，報告指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年1月證實，中國正對維吾爾族犯下「種族滅絕與違反人道罪」。「絕大多數受害者為穆斯林和新疆少數族群，他們遭受的違反人道罪包括監禁、虐待、強制節育和迫害。」

報告稱，為反制北京在新疆的行為，美方已採取多項行動。比如，美國財政部2020年7月對涉及新疆嚴重人權侵犯的2個中國政府實體與6名現任和前任官員實施制裁；2021年3月，美國聯合歐盟、英國與加拿大，制裁2名中國相關官員。美國國務院也持續對相關中國官員祭出簽證限制措施。

此外，2020年6月至2021年1月間，美國對來自新疆的特定商品、所有棉花與番茄製品祭出暫扣令（Withhold Release Order）。美國商務部也將涉及新疆人權侵犯的24個中國實體，列入出口管制實體清單。

美國國務卿布林肯7月12日在報告發布會上對媒體發表講話稱，「今年（2021年），該報告首次對發生在緬甸、埃塞俄比亞、中國和敍利亞等特定國家的暴行進行了直接、詳細的描述。」

「這些地方代表了我們議程上最嚴峻的外交政策挑戰，我們將繼續努力達成反映我們對人權和民主價值觀承諾的決議。」

布林肯指出，美國將使用一切可用的手段，包括外交、對外援助、調查和實況調查任務、財政手段和接觸等，提高人們的意識，並促使國際社會做出協調一致的反應，以整個政府的方式來預防和減少全球範圍內的暴行。

依據2018年生效的《威塞爾種族滅絕與暴行防治法》，美國行政部門在法案出台之後6年，需每年向國會提交報告，點名面臨暴行風險的國家與地區，並說明美國採取的防範及因應作為。

法案以納粹集中營倖存者、諾貝爾和平獎得主威塞爾（Elie Wiesel）命名。威塞爾2016年辭世，享年87歲。