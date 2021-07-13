泰國決定「溝針」第二針改接種阿斯利康疫苗 　世衛警告數據不足

泰國政府決定改變疫苗接種政策，改以「溝針」為已接種中國科興新冠疫苗的人士，在第二針時接種英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，希望能提升免疫反應，應對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種。



圖為6月28日，泰國布吉的一間疫苗接種中心，正為民眾接種新冠疫苗。（Reuters）

泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在7月12日，宣布這項決定。目前已接種科興疫苗的人士，在3至4星期後，改為接種阿斯利康疫苗。阿努廷表示，如果不改變接種計劃，當地單日確診有可能增至超過1萬宗，並會有過百人死亡。

不過阿努廷並未有說明那些已接種兩劑科興疫苗的人應怎麼做，及未接種疫苗的人第一針應接種哪款疫苗。泰國目前有約13%的人口已接種最少一劑新冠疫苗。

衛生部亦表示，會就已接種兩劑新冠疫苗的醫護人員，再接受第三劑阿斯利康疫苗，作為加強劑。

世界衛生組織警告，指目前缺乏溝針的數據，混打不同疫苗可能會產生健康風險，不建議國家自行決定。同時世衛亦表示全球疫苗分配不均，呼籲接種比率高的國家，應把疫苗供應予貧困國家，而非為民眾接種第三針加強劑。