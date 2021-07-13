東京奧運｜4名美英工作人員因涉嫌吸食可卡因被日本警方拘捕

據日媒7月13日報道，參加東京奧運會籌備工作的4名分別來自美國和英國的外籍工作人員，由於涉嫌吸食可卡因被日本警方逮捕。



2021年7月12日，日本警察帶着警犬在東京的奧運會主要新聞中心巡查。（AP）

據日本《朝日新聞》7月13日報道稱，4名外籍奧運會設備工作人員因涉嫌吸食可卡因被捕。這4名男子負責安裝和維護將用於東京奧運會和殘奧會相關設施的工業發電機。他們在2月到5月期間進入日本，據稱，他們持有奧運官方發放的通行證。

據消息稱，7月3日這4人在東京六本木的一家酒吧喝酒，當中1人醉醺醺的走進附近一間公寓。接到報警後的日本警方查問嫌疑人，並進行了尿液檢測，結果顯示毒品呈陽性。嫌疑人稱自己與其他3人一起喝酒後，警方對另外3人也進行詢問及測試。

據報道稱，警方表示這4人在7月3日和4日前後在東京周邊地區吸食少量可卡因。但4人均否認自己吸毒。日本警方在搜查4人房間時，未發現任何毒品。警方正在調查可卡因獲得渠道。

據稱，4名被捕男子在13日表示，給日本民眾、東京奧運會和殘奧會組委會，運動員以及其他許多東京奧運會相關工作人員造成了不便深表遺憾，並表示他們將充分配合警方調查。

據稱，4人已被解除職務，並將接受調查。