Google因新聞版權糾紛遭法國罰5億歐元　回應稱很失望

法國競爭管理局（French Competition Authority）7月13日對Google處以5億歐元（約46億港元）的罰款。它指Google違反2020年4月的命令，這命令規定Google母公司Alphabet必須與新聞出版商就付費協議進行談判。



Google：圖為路透社發布日期為2016年8月22日的設計圖片，顯示Google的搜尋頁面。（Reuters）

競爭管理局稱，命令規定Alphabet必須與出版商談判，以獲得在Google搜尋結果中顯示出版商內容摘錄的權利。Google現時必須在未來2個月內提出建議，說明它會如何補償通訊社和其他出版商。若果Google不如此做，會面臨每天最多90萬歐元（約828萬港元）的額外罰款。

Google於13日指，公司對法國的決定很失望，但會遵守法國政府的命令。

Google自2020年4月後，與包括《世界報》（Le Monde）和《費加羅報》（Le Figaro）在內的法國新聞出版商達成付費協議，但未有和包括法新社在內的其他出版商達成協議。