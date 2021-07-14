朝鮮錄播表彰藝術人員　金正恩寵愛「新歡」現身

朝鮮官方7月13日播出朝鮮領導人金正恩會見受到表彰的主要藝術團體創作家和藝術人員，被授予「人民演員」稱號的朝鮮國務委員會演奏團聲樂歌手金玉珠成為唯一受到表彰的女歌手。



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據朝中社7月12日報道，金正恩會見主要藝術團體創作家和藝術人員，給予他們高貴的名譽和國家名義的勳章，「他們的內心沸騰着對偉大導師、慈祥父親的熱烈敬仰之情和感謝之情」。

2018年2月8日，朝鮮三池淵管弦樂團在韓國江陵藝術中心演出期間，朝鮮歌手金玉珠（前排右）演唱歌曲。（Reuters）

金正恩鼓勵每一個主要藝術團體創作家和藝術人員把黨中央的信任和人民的期待銘刻在心，讚賞「創作家和藝術人員遵循黨的革命路線和思想，創作編排歌曲《我們的國旗》等時代名曲，發揚光大我們國家第一主義時代，給人民帶來必勝的信心和浪漫」。

韓國《朝鮮日報》注意到，金正恩6月20日觀看朝鮮國務委員會演奏團的演出，當天共表演26首歌曲，其中22首由金玉珠演唱。

朝鮮專家、東亞大學教授姜東完稱：「在一場演出中，一名歌手怎麼可以擔起這麼多節目？由此看來金玉珠是這次演出的核心，這證明她是受到金正恩寵愛的歌手。」

朝鮮官方錄播金正恩觀看春節演出畫面：

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《朝鮮日報》稱，金玉珠曾與金正恩夫人李雪主同為銀河水管弦樂團歌手。樂團解散後，金玉珠先後加入青峰樂團、牡丹峰樂團和三池淵管弦樂團，之後又成為朝鮮國務委員會演奏團成員。