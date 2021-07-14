美國FCC通過撥款資助電訊商移除華為中興等中企設備

美國政府7月13日通過替換華為與中興等中國企業設備的最終計劃，總額為19億美元，將為拆除華為與中興設備的電訊營運商的費用提供報銷。



據英國路透社報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）7月13日一致通過一項19億美元的計劃，為美國營運商拆除華為與中興等中國企業製造設備的費用提供報銷。

美國聯邦通訊委員會代理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）說：「這些設備存在被外國參與者操縱、中斷或控制的嚴重風險。」

她說：「我們將評估一個又一個網絡、一個又一個基站、一個又一個路由器，直到我們拆除可能破壞國家安全的設備。這是一項艱鉅的任務。」

這對美國鄉村通訊營運商來說將構成很大的問題，因為他們面臨很高的代價，又難以找到工人來拆除這些設備。

美國聯邦通信委員會的最終命令將有資格報銷的運營商範圍，從擁有200萬或更少客戶的營運商擴大到擁有1,000萬或更少客戶的營運商。

美國聯邦通訊委員會曾在2020年9月估計，從美國網絡中移除和替換華為和中興的設備將花費18.37億美元。

此前，美國聯邦通信委員會6月17日一致投票通過，以「國家安全威脅」為由，禁止在美國通訊網絡中批准來自5家中國公司的設備，涉及企業包括華為、中興、海能達、海康威視和大華。

2020年，美國聯邦通訊委員會將華為和中興列為通訊網絡的國家安全威脅，禁止美國公司動用83億美元的政府基金從這兩家公司購買設備。

2020年12月，美國聯邦通訊委員會出台規定，要求擁有中興或華為設備的營運商「拆除並更換」這些設備。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）將提名前國防部官員艾斯特韋斯（Alan Estevez）出任商務部副部長，領導負責出口管制的工業和安全局。