南非騷亂持續最少72死　商場遭縱火母親拋嬰兒落街逃生

南非因前總統祖馬（Jacob Zuma）被判監引發的示威，演變成騷亂。搶掠、縱火及人踩人意外造成最少72人死亡。有外媒更拍攝到有母親因地下店舖在燃燒，把嬰兒從一樓拋下逃生的情況。



在祖馬家鄉夸祖盧納塔爾省（KwaZulu-Natal），及南非最大城市約翰內斯堡（Johannesburg），民眾繼續在商店搶掠，多間店舖遭縱火，當地商會稱有200多間商場遭到搶掠。在12日晚軍警進入一間正被搜掠的商場驅散人群時，一度發生人踩人意外，造成10人死亡。

英國廣播電台（BBC）在德班市（Durban）內，拍攝到一間正在焚燒的商場。因地上店舖起火無法逃生，一名母親只能把她手上的嬰兒從一樓拋下，幸在地面的人們成功接着嬰兒，之後母嬰成功團聚。

警方表示至今已拘捕超過1,200人，當中12人涉嫌煽動騷亂。當局又指會調查祖馬的女兒桑巴德拉（Duduzile Zuma-Sambudla），指其涉嫌在社交網站上留言鼓勵民眾示威。

政府官員警告，若搶掠事件持續，各地糧食可能會在短期內出現短缺。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）形容暴力事件是30年來最大，聲言會動用一切資源平息騷亂。