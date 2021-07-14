南非暴力活動事態升級　華駐南非使館提醒中國公民注意安全

南非因前總統祖馬（Jacob Zuma）被捕引發的暴力示威持續蔓延，中國駐南非使館7月14日凌晨發布緊急通知，提醒中國公民警惕事態發展。



南非暴力活動升級，7月14日中使館發布緊急提醒。（中國駐南非大使館官網）

中國駐南非大使館7月14在官方網站發布《緊急提醒在南中國公民進一步加強安全防範》的公告，表示南非部分地區安全形勢進一步惡化，暴力活動持續蔓延升級，中國公民財產遭受損失，人身安全受到嚴重威脅。

中國駐南非使館對事件高度重視，已敦促南非警方加強對當地中國公民和企業的安全保護。鑑於目前嚴峻的安全形勢，駐非使館再次提醒旅中國公民高度警惕面臨的安全風險，切勿外出。

使館又指，中國公民間要及時互通安全訊息，確保提前掌握當地安全狀況，立足自身做好預防；相關地區經商的中國公民應停止一切經營活動，藉助或僱傭當地保安公司等力量加強警戒、守護；儘快遠離暴亂活動熱點區域以及商城、商鋪、倉庫等可能高危目標，優先確保人身安全。

7月13日，南非警察部發言人特姆巴（Lirandzu Themba）向記者表示，警方最新數據顯示因南非前總統祖馬被捕引發的騷亂已從豪登省和誇祖誡納塔爾省蔓延到普馬蘭加省和北開普省。騷亂已造成72人喪生，警方已逮捕1,234人。