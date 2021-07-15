美國7月底開始安排阿富汗翻譯員出國

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）7月14日表示，美國會在7月底開始安排曾經為華府擔任翻譯工作的阿富汗人離開當地。



普薩基指，這個命名為「盟友避難行動」（Operation Allies Refuge）的撤退計劃會衽7月最後一週展開，為華府在阿富汗擔任翻譯等工作的當地人提供特殊移民簽證（Special Immigrant Visa），令他們遠離風險。

她形容今次行動的理由是為了這些充滿勇氣之人，華府因此希望確保他們在過去數年的角色及價值可以獲得認同。不過普薩基以行動和安全為由，拒絕披露首批撤離阿富汗的人數。

美軍等外國部隊撤出阿富汗之後，當地部隊隨即接手保安工作。 （Reuters）

路透社引述一名美國官員報道，指初步會安排大約2500名阿富汗人離開，他們可能會在美國的美軍設施內等待簽證審批結果，但現時未有特定基地的最後決定。有消息人士透露，當局會安排民航包機接載這批阿富汗離開家鄉。

美國為協助華府工作的阿富汗推出特殊移民簽證計劃，並在2003年於美國聯軍入侵伊拉克之後提供類似簽證，但在2014年9月開始就沒有接受新申請。