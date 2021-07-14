美國阿富汗撤軍｜英俄向塔利班伸橄欖枝　表態願有條件合作

美國從阿富汗撤軍即將完成，塔利班（Taliban）重新掌權可能性大增，各大國的反應引發關注。與塔利班的關係如何相處？英國與俄羅斯相繼表態。



英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）在7月13日發表的《每日電訊報》採訪中表示，如果塔利班進入阿富汗政府，英國將與塔利班合作。

華萊士說：「無論今天的（阿富汗）政府是什麼，只要它符合一定的國際準則，英國政府都會參與進來。」

然而，華萊士警告稱，「如果他們（塔利班）的行為嚴重違反人權」，英國將重新審視與塔利班的任何關係。

在接受採訪時，華萊士承認，英國與塔利班合作的前景將是有爭議的。

華萊士呼籲塔利班和阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）共同努力，為經歷了數十年衝突的阿富汗帶來穩定。

另據美國《國家利益》7月11日報道，在美國努力應對從阿富汗撤軍影響之際，莫斯科內部也在進行類似討論。

一個塔利班代表團7月8日訪問莫斯科，就阿富汗的未來與俄方進行討論。

據報道，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示，希望俄羅斯與塔利班關係正常化。

賈巴羅夫說：「我們將與任何阿富汗合法政府進行互動。如果塔利班成為合法政府，我們當然會改善我們的關係，但前提是他們不對我們的國家懷有敵意。」

報道提到，塔利班代表團則不遺餘力地向克里姆林宮保證，他們對俄羅斯或俄羅斯的中亞盟友沒有敵意。