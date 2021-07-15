中印外長會面　王毅稱兩國關係低谷徘徊不符合雙方利益

中國國務委員兼外長王毅7月14日於塔吉克首都杜尚別（Dushanbe），與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。雙方同意尋找符合雙方利益的方式，解決邊界問題。



圖為7月14日，塔吉克首都杜尚別舉行上海合作組織外長會議。（Reuters）

上海合作組織外長會議於塔吉克首都杜尚別舉行。王毅與同樣出席會議的印度外長蘇傑生在會議期間會面。

王毅表示，中印邊境地區形勢總體趨緩，但兩國關係仍在低谷徘徊，不符合任何一方利益。王毅強調中印關係互不構成威脅、兩國是夥伴而非對手。

王毅表示，中方願意同印方通過談判磋商，尋求雙方都接受的解決方案。王毅又指雙方應該將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過擴大雙邊合作，為談判解決分歧創造有利條件。

王毅又稱雙方應鞏固已取得的成果，嚴格依照雙方協議和共識，不在敏感爭議區域採取任何單方面行動，避免因誤解誤判導致局勢反復。

蘇傑生同意尋求雙方都能接受的解決方案，並通過避免任何可能加劇緊張局勢的單方面行動，確保地區局勢的穩定。

蘇傑生表示中印作為兩個發展中大國，雙方有很多共同點，在很多領域都應加強合作。蘇傑生表示印方願與中方共同努力，推動雙邊關係走出低谷，同時表示印方感謝中方對印度舉辦金磚活動給予的支持。

中印2020年6月於邊境地區發生衝突，導致雙方合共超過20多人死亡。事件導致兩國關係轉差，促使新德里對中國企業和投資實施限制，並禁止了包括TikTok在內的數十款中國應用程式。

根據日前公布的最新數據顯示，儘管兩國關係轉差，2021年上半年雙邊貿易仍達到570億美元，較同期增長63%。