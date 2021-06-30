新加坡前外長：中國的發展或衰弱都會對外產生強大沖擊

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-06-30 13:00

在中國正在慶賀建黨百年之時，中國與外部世界關係也陷入30多年來最緊張的時期，新加坡前外長楊榮文在接受當地傳媒《聯合早報》訪問時建議中國換位思考，「中國在處理與西方關係時必須堅定，但是更深入了解西方的深層不安，了解這些不安的來源，對中國自身有利。有些問題（中美關系中的矛盾）是無法避免的，但是有些是可以避免的。」

以下為《聯合早報》報道「楊榮文：中國的發展或衰弱都會對外產生強大沖擊」全文：

歷史上中國的興衰更替，每每遠遠輻射至國境之外，產生強大的對外沖擊，今天也一樣。

楊榮文在接受《聯合早報》採訪時指出，回顧19世紀的歷史，清朝衰落的時代背景，締造了今天華族人口占四分之三的新加坡，也造成了新加坡與中國非常特別的關系。過去幾百年，從鴉片戰爭到辛亥革命，中國的每一場大變動，新加坡都捲入其中。康有為、孫中山都到過新加坡；當中共與國民黨鬥爭時，國共爭鬥在新加坡上演；當國共合作時，它們也在新加坡合作。1930年代，本地華人籌款與組織志願者幫助中國抗日，因此日軍占領新加坡後，也屠殺了很多本地華人，這都是源自同一齣「中國歷史大戲」（Chinese Drama）。

中共支持本地共產組織的情況在1978年鄧小平訪新後停止，南洋華人雙重效忠的問題，也在周恩來1950年代出席萬隆會議時得到部分解決。然而，中國與海外華人的文化聯系還在，不只是新加坡，日本、韓國、越南，甚至泰國、緬甸、蒙古國，中亞的哈薩克斯坦等等，都與中國仍有密切的聯系。楊榮文由此提醒，由於中國的重大變化與中共所做的決定會牽動這些國家，也影響周邊民眾對中國的反應，因此當中共做決定時不能只想到本國，也需要考慮到國境之外。

北京民眾在「沒有共產黨就沒有新中國」的裝飾前拍照。（美聯社）

他也看到，中國或許已是世上數位化程度最高的國家，人工智慧與機器人產業等高度發達，標誌中國進入新的國際化時代，這必然影響中國的經濟和外交政策，以及中國人的自我感覺。說到此，楊榮文話鋒一轉，問到：人類已登上了月球和火星，到了月球和火星，是會合作與互相信任，還是大家準備帶武器上火星，建立防禦系統來抵禦其他人類？

「到了火星要怎麼做？這需要新思維，中國、美國、俄羅斯、印度等國家需要一起思考。這將是人類歷史上非常精彩的新篇章，離現在也不遠了。」

國際社會負評中共十八大有原因

在中共迎來百年華誕的此刻，中國與外部世界關係也陷入30多年來最緊張的時期。美國「聯盟抗中」的態勢越演越烈，在好些評論中，中共十八大後領導層的更替，以及新領導層的作為，是導致中外關系急劇惡化的原因。

在採訪中，楊榮文充分肯定了習近平成功逆轉了中國腐敗惡化的趨勢，至於不同國家對中共十八大的評價不一，他也不覺得意外。「這取決於是誰在發言，如果希望看到一個弱勢的中國、而不是強大的中國，他們就會對習近平評價不高，因為他們希望看到中國腐敗，這樣外交就比較容易。」

他提醒，中國快速發展其實已持續了很多年，不是2012年「一夜之間發生」的事，但是很多國家的認知還定格在中國落後的年代，直到過去幾年才因為某些原因「突然醒悟」中國體量之大與成功，因而他們的不安全感與日俱增，並且將這些都歸因於習近平的領導。

中國國家主席習近平6月28日觀看文藝匯演「偉大征程」。（美聯社）

讓楊榮文感到「相當意外」的倒是美國的變化，美國的對華政治議程從進取變為負面，過去的態度是：「我幫助中國發展，然後我們競爭，我有信心能贏」，今天的美國總統拜登表示不會允許中國趕超美國，成了負面議程。

他反問，美國指責中國改變現狀，但當全球經濟比重改變時，中國怎麼可能不改變現狀，「你（美國）是在說：我對現狀很滿意，所以你不應該去改變，因為你改變了現狀，所以你就壞？」

不過，楊榮文也建議中國換位思考，更深入地去瞭解美國的不安。對西方人來說，守不住已經占據200年的世界主導地位，還要面對中國直視自己，說一些自己不愛聽的話，是非常不舒服的。這還不僅是中國直接說了什麼，中國的經濟發展、科技成就，例如未經歷太多挫折就登上了火星，這對西方世界是很強烈的警訊。

「我不是說西方的做法是合理的，中國在處理與西方關係時必須堅定，但是更深入了解西方的深層不安，了解這些不安的來源，對中國自身有利。有些問題（中美關系中的矛盾）是無法避免的，但是有些是可以避免的。」

中國認為自己是民主國家

至於中西方在政治意識形態的分歧，楊榮文指出，西方人往往將中共看做一個政黨，在西方視角下民主的含義就是不同政黨通過爭取選票來競爭，相比之下，中國的高層是基於共識來選舉，上世紀孫中山提出的五權憲法不成功，最終中國從俄羅斯革命取得靈感，找到了自己的道路。

他說：「中國認為自己是民主的，我也覺得它是民主的，是基於中國特殊歷史和文化條件下的民主。中國的民主是基於古希臘文中的民主含義，即人民自我治理，並沒有說必須有哪一種投票制度。」

北京民眾在慶祝建黨百年的標誌前拍照。（美聯社）

對於即將來臨的建黨百年慶，楊榮文的觀察是，中共非常認真對待這個日子，將舉行大型紀念活動，但不會有勝利閱兵，而是要深思熟慮（thoughtful）地紀念。

「前路還有巨大的挑戰，共產黨必須做到它宣稱要做的事，必須繼續展現創造力，貼近現實，並從這里前進；需總結過去的經驗以為未來準備。他們不想過於炫耀，但回想到100年前的光景，會有一種滿足感。」

我告訴我的西方朋友，當你看到中國時，你沒有看整張臉，而是聚焦於臉上的瑕疵……中國當然不是完美的，有的批評是合理的，但有的不是。比如說香港，我不同意有人說國安法對香港不好。今天的香港享有的民主，怎麼可能比英殖民時期少？還有新疆問題，你可能同意或不同意中國的處理方法，但種族滅絕是錯誤的用詞。