強生召回Neutrogena和Aveeno防曬噴霧　檢測發現部分樣本含少量苯

強生消費品公司（Johnson & Johnson Consumer Inc.）7月14日稱自願召回Neutrogena和Aveeno品牌的5款氣溶膠防曬產品的所有批次，因內部檢測發現產品有樣本含有低量的苯（Benzene）。公司稱消費者應停止使用受影響產品。



苯被列為人類致癌物，意味它可能導致人類患上癌症，這取決於人們暴露其中的水平和程度。它可通過呼吸、皮膚吸收、或口服等，被不同程度地吸收。

公司發聲明稱，根據暴露模型（exposure model）以及美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency，EPA）的框架，每日暴露中在檢測中發現的苯含量，預期不會導致不良健康後果。

公司稱，苯不是公司任何防曬產品的成份，正調查事件成因。它稱，產品樣本發現苯的情況，限於特定的氣溶膠防曬產品。公司是出於超出正常水平的謹慎，將那些產品所有批次召回。

被召回的產品包括：



NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen

AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen

公司稱消費者應停用特定產品，並適當地丟棄它們。強生稱消費者倘在使用它們時有任何問題、擔憂或經歷過任何問題，應聯絡他們的醫生或醫療保健服務供應商。