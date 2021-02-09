逾8000盒安全套不合格山東企業急召回　網民：為提高生育率作貢獻

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-09 14:13

山東省藥品監督管理局官網2月7日發布公告稱，因「針孔」項目檢測不合格，青島歐米卡橡膠製品有限公司主動召回1批8168盒天然膠乳橡膠避孕套，召回涉及的地區為湖南省、河北省、山東省、河南省。

青島歐米卡橡膠製品有限公司召回逾8000盒不合格安全套。（影片截圖）

據《醫療器械召回事件報告表》顯示，該批天然膠乳橡膠避孕型號為浮點型，規格是「52mm±2mm」。識別信息為桔色暢享牌，批號為18030312B。召回級別為三級。

青島歐米卡橡膠製品有限公司報告，由於其生產的天然膠乳橡膠避孕套（註冊證號：魯械注準20172660635）在2020年風險監測抽檢過程中發現「針孔」檢測項目不合格，決定對相應批次的產品主動召回，並第一時間找到品牌合作方「保定市套普商貿有限公司」，告知所有代理商立刻下架，並清查倉庫及所有代理商庫存，將產品全面召回。

醫療器械召回事件報告表。（網上圖片）

事件引起網民討論，有別於以往關注產品質量，更多人笑言涉事廠商是「做好事」，悄悄用實際行動貫徹落實國家三胎政策，「老闆為出生人口操碎了心，這是曲線救國啊」，又稱廠商為提高生育率作出貢獻，政府應該發放獎金，甚至希望取消召回，因為「這一召回，成千上萬的氣生命就被扼殺了」。

（綜合報道）