中國大使邢海明回應韓國總統候選人長尹錫悦言論

韓國下屆總統熱門人選、前檢察總長尹錫悦發表涉及中國言論後，韓國執政黨共同民主黨黨首宋永吉7月16日予以批評，中國駐韓國大使邢海明也發文回應。



邢海明7月16日在韓國《中央日報》發表題為《中韓關係不是韓美關係的附屬品》的文章，針對尹錫悦日前接受《中央日報》採訪時就中韓關係、美韓關係、薩德反導系統、半導體行業對華「脱鈎」等不當言論，闡明中方嚴正立場。

邢海明提到韓國在亡國時期，中國人民對韓國人民滿懷友好感情，雙方在同一戰壕裏共同奮鬥。中韓關係並非美韓關係的附屬品，中韓關係的發展應不受其他因素的影響。

關於薩德反導系統問題，邢海明再次強調，美國在韓國部署薩德反導系統嚴重損害中國的安全利益，中國人民對此感到不安。而且完全超出韓國防禦北方導彈的需要。採訪提及中國的雷達，我不理解其中的邏輯，因為此前從未聽韓國朋友說過，中國的雷達對韓國有什麼威脅。

2018年11月17日，中國國家主席習近平在莫爾茲比港會見韓國總統文在寅。（新華社）

邢海明還談及半導體產業等經濟方面的問題，認為在此問題上最重要的是必須遵循市場原理，順應全球化的大勢。自由市場經濟本來應該是所謂自由民主社會的基礎，但現在某些標榜自由民主的國家顯然是在逆行倒施，企圖搞人為的「脱鈎」。天下大勢，順之則昌。我所認識的韓國經濟界人士沒有一個希望中韓經貿脱鈎，或在半導體技術競爭中清晰劃線站隊。這說明韓國朋友們能夠看清大勢。

另據韓聯社7月16日稱，韓國執政黨共同民主黨黨首宋永吉7月16日抨擊尹錫悦關於薩德反導系統的發言，稱此言證明尹錫悦的外交觀念相當薄弱。

尹錫悦日前接受媒體採訪時表示，部署薩德反導系統是韓國國家主權行為，若中國想要求撤銷薩德反導系統部署，應先撤除在本國邊境部署的遠程雷達。