韓國前檢察總長尹錫悅宣布競選總統　獲視為大熱門

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-29 17:18

韓國明年將舉行總統大選，前檢察總長尹錫悅6月29日下午在首爾召開記者會，正式宣告競選總統。他被視為下任總統熱門人選，在民調領先。

尹錫悅之前已在3月辭去檢察總長職務，據韓聯社報道，他最新在記者會上批判現屆政府的種種不當政策，強調政權交替的重要性。他認為現屆政權犯下的「暴行」多到難以一一列舉，例如與市場背道而馳的住房政策、忽略經濟常識的收入主導增長政策、埋葬世界一流技術的「脫核電」政策、民粹主義傾向等。

韓國大選：前檢察總長尹錫悅6月29日下午在首爾召開記者會，正式宣告競選總統（Reuters）

報道稱，尹錫悅又譴責與政權存在利害關係的少數權力集團，斥他們把公共權力佔為已有，還妄想延長執政時間，繼續掠奪國民。

尹錫悅又強調，沒有自由的民主主義不是真正的民主主義，只是獨裁統治的前提，不能繼續坐視不理。

民調支持率位居第一

尹錫悅被視為下屆總統熱門人選，韓國民調機構Realmeter在6月24日發布的調查結果顯示，尹錫悅以32.3%支持率位居第一，之後依次為京畿道知事李在明（22.8%）、共同民主黨前黨首李洛淵（8.4%）、無黨籍議員洪準杓（4.1%）、前法務部長官秋美愛（3.9%）、監查院院長崔在亨（3.6%）。