巴基斯坦爆炸｜李克強與伊姆蘭汗通話　要求將恐襲兇手繩之以法

中國國務院總理李克強7月16日上午在中南海紫光閣應約同巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通電話。



伊姆蘭汗首先代表巴基斯坦政府和人民就日前在巴發生恐怖主義襲擊事件，造成中方人員重大傷亡向中國政府表示誠摯慰問，向遇難人員家屬深切哀悼，並通報了巴方階段性調查進展和善後工作情況。

李克強對巴方在事件發生後迅即開展傷員救治和事故調查表示謝意。李克強強調，人命關天，中國政府高度重視在海外中國公民和機構的安全。當務之急是全力救治傷者，最大限度減少傷亡，做好遇難人員善後工作。

中方工作組已抵巴，願同巴方密切配合，希望巴方為工作組提供協助，動用一切必要手段，認真、負責、準確查明事實真相，務必將恐襲兇手繩之以法。李克強希望巴方採取切實有效措施加強對在巴中方人員和機構的安全保護，全力防止類似事件再次發生。

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李克強指出，當前國際和地區形勢複雜深刻變化。中方高度重視中巴關係，雙方是全天候戰略合作夥伴，願同巴方加強戰略溝通和協調，深化務實合作，維護地區和平安全，更好造福兩國人民。

伊姆蘭汗表示，巴方正在夜以繼日、全力以赴救治傷員，將不遺餘力徹查事件真相，儘快將真兇繩之以法。巴方願通力支持配合中方工作組開展工作。

伊姆蘭汗強調，巴方高度重視在巴中方人員和機構安全，已經並將繼續加強安全保護措施，以確保巴中合作項目安全順利運行。

巴基斯坦訊息部長喬杜里（Fawad Chaudhry）此前表示，在對中企巴士爆炸事件的初步調查中發現了爆炸物的痕跡，不排除此次事件的原因是恐怖襲擊。