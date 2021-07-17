英國會通過杯葛北京冬奧動議　中國駐英使館籲收起卑劣政治把戲

英國下議院7月15日通過動議，呼籲政府杯葛北京冬季奧運會。中國駐英國大使館17日在網站刊登的文章，使館發言人稱中方對此堅決反對，並呼籲英國有關議員收起卑劣的政治把戲。



使館發言人回應記者提問時說，英國下議院通過個別人士發起的所謂抵制冬奧會的動議，這種把體育政治化的做法，嚴重違背奧林匹克精神，損害國際奧林匹克事業，也是對英國運動員的不尊重，中方對此堅決反對。

圖為2020年7月21日民眾在英國倫敦排隊進入中國大使館。（Getty）

他稱，「上述動議炮製者」對中國的指責完全建立在謊言基礎上，涉疆問題根本不是人權、宗教或民族問題，新疆根本不存在「種族滅絕」、「拘留營」或「強迫勞動」。

發言人說，中國政府所做的一切均是依法進行，目的是為了「反暴恐、去極端化、反分裂」，正是由於政府的努力，目前新疆社會安全穩定，發展持續向好，各族人民充分享有各項權利，各少數民族的語言文字、傳統文化、風俗習慣等得到很好保護和傳承。

他指，北京2022年冬奧會和冬季殘奧會是中國對國際奧林匹克運動作出的又一重要貢獻，參加北京冬奧會也是冬奧運動愛好者的熱切期盼。

發言人表示，當前北京冬奧會各項籌備工作進展順利，得到包括國際奧委會（IOC）在內的國際社會的高度認可，中國政府有信心與各方一起，將2022年北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

他呼籲英國有關議員收起這套卑劣的政治把戲，停止針對中國的造謠抹黑，停止對國際奧林匹克運動的褻瀆，不要站在運動員和冬奧運動愛好者的對立面，否則，只會是搬起石頭砸自己的腳，以失敗告終。