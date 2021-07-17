新冠肺炎｜英國衞生大臣賈偉德確診染疫

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）7月17日確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。



他感染新冠肺炎發生在他接任衞生大臣一職不足1個月內。

他25分鐘前於Twitter發布影片，片中的他看來精神良好。

賈偉德的賬號於上載影片時附上推文，稱他的樣本在早上進行的檢測呈陽性反應。他仍在等待反轉錄聚合酶連鎖反應測試（Reverse transcription polymerase chain reaction test，RT-PCR test）的結果。

他稱：「昨晚我感覺有點昏昏沉沉，所以今天早上我進行了側流抗原測試（Lateral Flow Antigen Test），結果呈陽性。」

賈偉德說：「所以我現在和家人在家中自我隔離，直到PCR檢測有結果。」

他稱慶幸自己已注射新冠疫苗，以及病徵輕微。

賈偉德在文中呼籲未接種疫苗的民眾前往接種。

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

上一任的衞生大臣夏國賢（Ｍatt Hancock）因出軌醜聞被曝光，6月26日正式宣布辭職。前財相賈偉德接任。

賈偉德父母來自巴基斯坦的穆斯林，他最初在金融業嶄露頭角，25歲成為美國大通銀行的副總裁，進入國會4年後就擔任部長。他是英國內閣四大核心要職之中，首位少數族裔大臣，2018年4月接替因為捲入移民風波而辭職的盧綺婷（Amber Rudd），接任內政大臣。2019年7月，他獲得任命，成為英國首位少數族裔財政大臣。