藍色起源︱貝索斯太空之旅將起航　率先感受價值2億的10分鐘旅程

繼維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）後，另一億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）將在7月20日出發上太空，由旗下公司藍色起源（Blue Origin）發射火箭載人離開地球。

為了與貝索斯「同行」，成為首位享受這約10分鐘行程的付費旅客，有人不惜在拍賣中付出高價，以2,800萬美元（約2.18億港元）才贏得這張「機票」。這筆巨款不是人人都付得起，不過我們也可以率先透過文字和圖像感受，了解這趟太空旅程。



亞馬遜（Amazon）前行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）是藍色起源的創辦人，他20日會參與這次太空之旅，同行的有其弟弟馬克（Mark Bezos）、特別獲邀的82歲女飛行員芬克（Wally Funk）及18歲荷蘭少年德門（Oliver Daemen）。

藍色起源公司太空之旅飛行路線圖。（藍色起源網站圖片）

德門不是以高價奪標的買家。中標者因為個人行程問題而無法參與，空缺本由德門父親Joes Daemen補上，不過他決定把機會讓給兒子。

這趟旅程會如何展開？在火箭發射前4天，乘客就會到達位於德州西部沙漠偏遠地區的太空人村，與駕駛員見面、學習關於無重量的知識，並進入模擬太空艙，然後到了美國時間7月20日早上9時升空一刻，「新謝潑德」（New Shepard）火箭會以時速逾3,200公里的速度離開地表。想知道「藍色起源」的太空之旅過程將是如何，率先感受這趟旅程，請點擊圖輯放大觀看↓↓

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民眾7月20日可到藍色起源網站觀看火箭升空的直播。

▼太空艙設有巨大窗戶方便觀景