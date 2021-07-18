美國駐維也納使館職員集體患「怪病」　情況與駐古巴使館相似

奧地利外交部7月17日表示，美國駐維也納（Vienna）使館有多名職員患上怪病，情況與數年前美國駐古巴哈瓦那（Havana）的個案相似。奧地利及美國已經就此進行聯合調查，希望找出原因。



有關消息最先由《紐約客》（The New Yorker）在16日披露，指美國總統拜登（Joe Biden）1月上任以來，華府駐維也納使館有超過20名職員出現「哈瓦那綜合症」（Havana Syndrome），包括包含頭痛、耳鳴、失眠、注意力無法集中、記憶力出現問題、暈眩和失去平衡等症狀。

奧地利外交部稱非常認真看待有關事件，強調駐當地外交人員及家屬的安全是十分重要。美國國務院發言人亦表示正調查這些個案，國務卿布林肯（Antony Blinken）曾在6月下令政府部門審視「哈瓦那綜合症」的起因。

「哈瓦那綜合症」最先在2016年左右於古巴首都哈瓦那，當時有美國及加拿大外交官表示出現該綜合症的病徵。華府曾指控古巴發動「聲波攻擊」，事件令兩國關係緊張。

維也納是外交之都，多個聯合國機構及歐洲安全與合作組織（OSCE）都在當地設立總部，現時市內亦正舉行伊朗核協議的非正式談判。不過當地的間諜活動同樣活躍，特別是在冷戰時代，不少間諜以外交人員身份為掩飾，探取其他國家的情報。