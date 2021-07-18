海地總統遇刺｜受傷第一夫人從邁阿密返國　由誰領導國家仍沒共識

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺事件，在襲擊中身受重傷而到美國接受治療的第一夫人馬丁（Martine Moise）7月17日已回國。



馬丁在沒有先兆的情況下從邁阿密（Miami）返回海地，該國政府發言人向美聯社證實有關消息，亦令全國不少民眾感到詫異。

莫伊茲和馬丁7日在家中遭到傭兵襲擊，前者當場死亡，馬丁則身受重傷，其後獲安排出國到邁阿密留醫。她在15日於Twitter公開自己卧在病床的照片，並表示難以相信丈夫沒有留下遺言就離世，形容傷痛永不磨滅。

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

海地局勢至今仍未明朗，馬丁回國前數小時，由巴西、德國、加拿大、美國、歐盟等駐聯合國及美洲國家組織（Organization of American States）組成的核心集團（Core Group）發表聲明，呼籲當地的政、商、及民間社會接受由獲委任為總理的前內政部長、神經外科醫生亨利（Ariel Henry）籌組新政府。

不過獲警察及軍方支持的臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）則認為亨利並未正式宣誓，但他亦承諾與亨利及參議院議長朗貝爾（Joseph Lambert）合作。