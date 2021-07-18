南非經濟或因騷亂遭受重創　近300家銀行遭到破壞

南非近期的騷亂可能嚴重拖累當地經濟增長。南非曾經是非洲最發達的國家，躋身「金磚五國」之列，是非洲實力最強的國家。



據南非媒體當地時間7月17日報道，南非銀行業協會稱在該國誇祖盧納塔爾省與豪登省的騷亂中，超過1,400台自動提款機和近300家銀行遭到破壞。

該協會表示，南非各大銀行在7月12日至14日期間被迫關閉了1,300多家分支機構。而被毀壞的1,400多台自動提款機的造價非常高，重新定製和部署需要數周時間。目前南非有1,150萬居民通過自動提款機和其它銷售設備從南非社會保障局領取子女撫養費、養老金和其他補助金，因此未來一段時間，部分地區的居民將不能按時領取相關款項。

+ 5

當地時間7月16日晚，南非總統拉馬福薩（Matamela Cyril Ramaphosa）發表電視講話稱，騷亂讓南非經濟遭受重創，所有南非民眾應團結一致，重建家園。

拉馬福薩表示，他剛剛訪問了誇祖魯納塔爾省多個地區，看到許多地方有騷亂帶來的傷疤，騷亂對民眾的生活、生計和安全造成了嚴重影響。目前，已有212人因騷亂喪生、2,550名涉事人員被捕，整個國家的經濟損失超過數十億蘭特。