南非抗議演變成騷亂　國內長久問題連同疫情成引爆原因｜新聞背後

南非前總統祖馬（Jacob Zuma）被判監引發的示威，已演變成騷亂。示威者在多個城市搶掠及放火，造成最少72人死亡。政府已派出軍隊支援當地警察，至今已有超過1200人被捕。

一場前政府支持者的示威，是如何演變成如此大規模的騷亂？



圖為7月13日，南非德班一個商場，被搶掠一空留下來的狼藉。（Reuters）

現年79歲的前總統祖馬被控在2009年至2018年任職期間，無視法庭命令拒絕協助接受貪污調查，被判入獄15個月。祖馬的判囚引起了支持者的不滿，最初的示威在祖馬的家鄉夸祖盧-納塔爾省（KwaZulu-Natal）進行，但很快示威蔓延全國多個城市，包括約翰内斯堡。

示威逐漸演變成騷亂，多間商店被砸爛、商場遭搶掠、縱火。在7月12日晚有軍警在一間商場內驅散搶掠者時，發生人踩人事件，造成10死多人受傷。

祖馬是佔南非人口最多的祖盧人，在參政前致力參與反對種族隔離的運動，並曾因此入獄。即使在任時被多次指控貪污，但至辭職下台後一直擁有一定的支持者。在其支持者眼中，攻擊祖馬等同攻擊祖盧人，因此在他的家鄉最先發動示威。

圖為7月13日，南非索韋托一間商場，多間商店被砸爛遭到搶掠。（Reuters）

但有分析認為，這次的騷亂祖馬被捕只是導火線，引爆炸彈更大的原因在於南非長年累月的社會問題，及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟打擊所致。

根據3月底政府數字，南非全國失業率高達33%。根據3月及4月進行的一項調查，在過去7天，南非6000萬公民中有超過1000萬人經歷過飢餓。隨着疫情反彈，南非在6月再度實施限制，學校、餐館、體育館和其他設施關閉。而早前為紓緩疫情，向國民提供的每月350南非蘭特（約185港元）的經濟援助金亦已到期，人民生活窘迫。

智庫組織南非馬蓬古布韋戰略反思研究所（Mapungubwe Institute for Strategic Reflection）主任布伊森斯（Susan Booysen）表示，許多暴徒就是因為窮困。

「南非存在貧困和不平等。他們當中會有罪犯，但更多的人只是利用這個機會，去搶掠他們無法擁有的東西。」