耶倫談中美第一階段貿易協議：對華關稅損害美國消費者利益

美國財長耶倫（Janet Louise Yellen）7月16日接受美國媒體採訪時表示，拜登（Joe Biden）政府仍在審查中美第一階段貿易協議，認為協議未能解決兩國之間最迫切的爭端；又指仍在加徵的對華關稅，損害了美國消費者的利益。



拜登政府上台後，啟動了對中美兩國經濟關係的廣泛審查，迄今已有將近7個月之久。美國財長耶倫接受《紐約時報》採訪時表示， 相關審查將決定如何處理中美於2020年初簽署的第一階段貿易協議。

目前，在貿易談判期間、美國對中國價值3,600億美元商品加徵的關稅仍在繼續實施，拜登政府尚未決定是否保留這部分關稅措施。耶倫就對這部分關稅措施提出質疑，認為特朗普（Donald John Trump）政府對中國徵收關稅的方式，並沒有考慮到哪裏存在問題、以及美國的利益是什麼。

耶倫指出，關稅是對消費者徵稅，這些關稅在某些情況下傷害了美國消費者，而第一階段貿易協議，在許多領域並沒有真正解決兩國之間的根本問題。