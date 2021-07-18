3名中國人馬里遭綁架　中方發聲明提醒華公民確保自身安全

據馬里軍方7月17日消息，3名中國人以及2名毛里塔尼亞人在馬里遭綁架。中方迅速發表了聲明。



馬里武裝部隊7月17日表示，為建築公司工作的3名中國公民和2名毛里塔尼亞人，在馬里與毛里塔尼亞邊境附近飽受戰爭蹂躪的薩赫勒地區被綁架。

馬里軍方還表示，距該國西南部克瓦拉鎮（Kwala）55公里的一處地點遭到襲擊，建築設備也被摧毀，襲擊者帶走了5輛皮卡車和人質。軍方稱，襲擊者還破壞了屬於中國海外工程有限公司（Covec），以及毛里塔尼亞公路建設公司ATTM的起重機和自卸卡車在內的設備。

法國傳媒7月17日援引毛里塔尼亞Al-Akhbar通訊社報道稱，武裝人員騎電單車襲擊建築工地，燒毀設備和油箱，然後帶着人質撤離。

一位匿名的馬里軍隊官員說，受害者當時正在該地區進行道路建設。他表示，「釋放所有人質是我們的首要任務。」

隨後，7月17日當天，中國駐馬里使館官方網站發布了關於近期馬里安全局勢的聲明。聲明稱，隨着宰牲節臨近，馬里安全形勢更加錯綜複雜，邊境地區特別是馬里、尼日爾和布基納法索交界地帶搶劫、襲擊等事件時有發生，造成人員傷亡和財產損失。

聲明寫道，中國駐馬里大使館提醒在馬僑民和企業進一步增強安全意識和底線思維，嚴格遵守當地法律法規和風俗習慣，做好安全和疫情雙重防護，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，請在確保自身安全的情況下及時報警並聯繫使館尋求協助。