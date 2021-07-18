NASA警告：月球「擺動」放大潮汐　2030年中期洪水將更多更猛烈

美國太空總署NASA在7月發表一份研究報告，指在2030年中期，因月球周期「擺動」導致潮汐力量增加，連同氣候變化帶來的雙重影響，可能會導致更大的洪水災害。



研究由夏威夷大學的NASA海平面變化研究小組領導。研究指出美國沿岸地區正頻繁地發生因潮漲造成的水浸，而隨着月球周期的變動，這個情況在2030年中會更加頻繁和嚴重。

地球的潮汐是由月亮的公轉所造成，但連同與太陽之間的相對距離關係，潮汐力量會有所增減。但在2030年中期，將會進入月球「擺動」更大的周期，進一步令潮汐力提升。

圖為7月17日，德國巴伐利亞州比紹夫斯維森，因暴雨造成洪水氾濫。科學家普遍應為，氣候變化帶來的雨水，是造成這次洪災的原因。（AP）

月球擺動是月球軌道上定期發生的事情。所謂月球擺動是在月球圍繞地球公轉的時候，因離心率造成。當月球由近地點向遠地點移動時，軌道速度逐漸減慢，再由遠地點向近地點移動時速度逐漸加快，形成視覺上月球「旋轉擺動」的結果。但這種擺動也有周期性，每18.6年為一周期，對潮汐力量有一定的影響。

科學家擔憂，在2030年中期迎來的月球擺動幅度更大的周期，屆時潮汐會被放大，連同與太陽造成的天文潮，海平面將進一步上升。

研究小組警告，這將影響全球，包括美國大陸的海岸線，夏威夷和關島。伴隨氣候變化帶來的海平面上升，洪水的數量會急增，而且持續時間更長。