西歐水災好突然？大自然「警報」已一再拉響｜新聞背後

歐洲西部地區暴雨成災，7月14及15日下了相４造成最少128人死亡。英媒7月16日引述科學家稱，歐洲洪水與氣候危機幾乎肯定有關。



極端天氣與氣候變化的關係

英國《衛報》16日稱，即使沒有氣候危機，近期出現洪水的地區都經歷過夏季暴雨，但洪水不太可能那麼嚴峻。科學家認為，氣候惡化將帶來包括熱浪、旱災和洪水在內更多極端天氣，而人類正在讓情況變得更糟。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）指，今個夏天發生的極端天氣與氣候變化不無關係，氣候變化增加極端天氣出現的頻率，隨着大氣變暖，空氣中將含有更多水分，這意味着暴風雨期間降雨量更多，增加洪水風險。

西歐暴雨：圖為7月16日，比利時韋爾維耶昂西瓦勒遭洪水襲擊後的情景。（AP）

組織稱，有大量證據表明，全球暖化導致世界增加豪雨出現的頻率、強度和數量。

未來將有更多極端天氣

美國《紐約時報》16日也稱，在這個氣候變化的時代，極端天氣變得普遍，已有研究顯示，全球暖化之際，極端暴雨增加。

報道稱，預計未來將出現更多極端天氣。氣溫每上升攝氏1度，空氣中的水分就會增加7%。溫暖的空氣含有更多水分，因此在暴雨期間降雨量將更多。

西歐暴雨成災：圖為7月17日，德國埃夫特施塔特-布萊瑟姆受災情況。（AP）

警告來得太遲？

官員和居民遇上天災措手不及，有人質疑德國洪水警暴系統太遲發出警告。

英國雷丁大學（University of Reading）水文氣象學家斯佩特（Linda Speight）把洪水造成的高風險歸咎於溝通不足。她說，「這次事件不應造成那麼多人死亡」。

德國伍珀塔爾市（Wuppertal）的警方、消防部門和地方官員等似乎有及時發出警告，利用社交媒體呼籲市民留在家中。地方政府在凌晨時分又拉起像二戰期間使用的警報，提醒居民在水位快速上升期間走往更高樓層或撤離。

伍珀塔爾市最終只有財產損失，沒人死亡。相比之下，阿爾韋勒（Ahrweiler）在水位創新高時才向附近居民發出首次警告，3小時後才頒布緊急狀態。

西歐暴雨成災：圖為7月16日，比利時昂格勒爾居民涉水而行。（AP）

政府有責？

報道稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）和北萊茵-威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia）保守派領袖拉舍特（Armin Laschet）的管治或因天災受質疑，或有人認為為何他們沒有做更好準備。

德國官員解釋，警報系統正常運作，問題是他們以前從未見過這種情況。德國氣象局發言人基爾舍（Uwe Kirsche）形容這幾天的洪災可能是千年一見，稱無人能做好準備，因為沒有人會料到這樣的事。

萊茵蘭-普法爾茨州（Rhineland-Palatinate）科德爾（Kordel）市長羅特（Medard Roth）也說，他一獲悉基爾河 （Kyll River）水位接近危險水平便馬上啟動警報，不過水位上升太快，普通措施已無法阻止。