東京奧運作曲家曾霸凌殘障同學　逼當眾裸體手淫、吃屎

2020東京奧運開幕進入倒數，日本音樂人小山田圭吾參身為東京奧運開幕、閉幕式作曲家之一，近日被揭受訪時曾談及年輕時霸凌殘障同學，逼對方全裸手淫及吃屎等。小山田圭吾談及此事時態度一派輕鬆，引發日本網友怒火，發起連署要求東奧開除他。小山田圭吾則在Twitter發聲明道歉，但表示不會退出東奧作曲團隊。



綜合日本媒體報導，小山田圭吾（Cornelius）現年52歲，近日被發現他曾在雜誌採訪中，指過去就讀的學校霸凌問題嚴重，而自己就曾身為加害者，逼迫同學脫光，綁上繩子當眾手淫、吃大便，還模仿摔角招式抱住對方往後摔；將殘障同學關進跳箱裡，或是用墊子將對方綁起來；體育課換衣服時若看到同學的下體比較大，就逼迫他脫褲、露出陰莖在走廊走動，藉此看看女同學的反應。小山田圭吾當時更笑稱︰「真的很過分，想藉此向對方道個歉」

日本網友痛批小山田圭吾的行徑令人髮指，又指他受訪時根本不是反省「像炫耀一樣講述霸凌經歷」，有網友更在網站「Change.org」發起連署，要求東奧開除他。

有網友在網站「Change.org」發起連署，要求東奧開除小山田圭吾。（Change.org截圖）

在風波爆發後，小山田圭吾16日在Twitter發表道歉聲明，稱要誠心表達歉意，但又表示因東奧在即，暫時不會離開作曲團隊。而東京奧運委員會則表示，小山田圭吾的做法的確不能接受，但他對開幕式有不少貢獻，希望他能持續到最後。