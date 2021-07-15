日本贈台百萬劑疫苗　台外交部：東奧象徵日本邁向復興的里程碑

台灣外交部7月15日表示，日本援贈台灣第三批AZ疫苗近100萬劑已於當日下午順利運抵桃園國際機場。日本自6月4日起，在短期間內迅速援贈台灣三批疫苗，數量共超過330萬劑。對於日本政府持續馳援台灣的善心義舉與關鍵協助，台灣外交部謹代表台灣政府及人民再次表達由衷謝意。



台灣外交部指出，台日之間淵源深厚，各項交流頻繁密切，長久以來已經建立患難與共、相互扶持的深厚情誼。自從2020年疫情爆發以來，雙方均面臨嚴峻的威脅及挑戰，但台日雙方均能互相鼓舞，相互支援，合作無間，展現雙方政府與人民的堅韌情感。此次面臨全球疫苗供應不及的艱難時刻，日方更以具體行動連續及時伸出援手，對台灣疫情防治發揮極大助益。

台灣外交部強調，東京奧運即將舉行，本屆奧運除展現人類對抗疫情的不屈不撓精神之外，更是象徵日本從311東日本震災邁向復興的重要里程碑。台灣政府與人民衷心祝福東京奧運順利成功，同時祝願全世界早日掃除疫情陰霾，盡速恢復正常生活，經濟活動迅速復蘇，國際間交流盡早重啟。

日本政府第3批捐贈台灣AZ疫苗約97萬劑，7月15日下午運抵桃園機場，由地勤人員進行卸貨作業。（中央社0

台灣總統府發言人張惇涵表示，包括第三批捐贈的疫苗在內，日本政府共捐贈台灣超過330萬劑疫苗，台總統府再次誠摯感謝日本政府對台灣的及時馳援，相信台灣人民也深受感動。日本政府第二批捐贈的疫苗，即將投入接種計劃，而第三批日本捐贈的疫苗，也將在完成封緘檢驗程序後投入後續疫苗接種工作。

張惇涵表示，蔡英文再次誠摯感謝日本政府的協助。對於即將舉行的東京奧運，蔡英文除期許台灣選手代表，能夠為台灣爭取最大的榮耀外，也預祝東京奧運順利成功。