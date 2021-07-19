巴基斯坦稱巴士爆炸案調查進入最後階段　誓言將兇手繩之於法

撰文：王忠會
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巴基斯坦巴士爆炸案持續引發關注，巴方稱案件調查已進入最後階段，巴方誓言將兇手繩之於法。

據巴基斯坦《國家報》報道，當地時間7月17日晚，巴基斯坦內政部長拉希德（Sheikh Rashid）召開記者會表示，在中國與巴基斯坦雙方共同努力下，達蘇恐襲事件調查已進入最後階段，具體情況的公布仍需在中巴雙方各部門協調後進行。

拉希德17日在記者會上表示，他剛剛與中國公安部部長趙克志緊急通話。一支由15名中國調查人員組成的小組已抵達巴基斯坦，加入對達蘇爆炸事件的調查，雙方將不惜一切代價將這宗案件的肇事者繩之於法。

拉希德說：「巴方向中方保證，中巴友好和中巴經濟走廊的敵人永遠不會被原諒，並將受到懲戒。」

他說，巴士爆炸背後的動機似乎是推遲原定於7月16日舉行的中巴經濟走廊聯委會會議，爆炸案發生後，該會議被推遲。

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巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）已指示外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）訪問中國。巴內政部已指示所有安全機構切實加強在巴中國公民的安全。

據新華社報道，7月17日，中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組與中國駐巴使館工作人員，乘坐巴軍用直升機趕赴巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省達蘇，弔唁在日前恐怖襲擊事件中遇難的9名中國同胞。

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